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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابي بحدائق القبة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على أموال المواطنين بمنطقة حدائق القبة بالسجن المشدد 5 سنوات.  

 قسم شرطة حدائق القبة 

 

تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة معلومات من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه 3 أشخاص وقاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ار تكاب الواقعة (4 أشخاص 3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث قسم حدائق القبة من ضبطهم وبحوزتهم (2 فرد خرطوش- طبنجة صوت - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين، وأقروا بارتكابهم 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

محكمة جنايات شمال القاهرة مجمع محاكم العباسية تشكيل عصابي المشدد 5 سنوات

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