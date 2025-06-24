قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يدعو العالم للعودة للدبلوماسية
الأوقاف تكرم إمام مسجد بالعريش لإنقاذه شخصا تعرض لغيبوبة سكر
الحكومة الإيرانية: نبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة في الغارات الإسرائيلية
انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ
تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد
قرار عاجل من وزير التعليم بعد الأحداث الإقليمية والدولية الأخيرة .. تفاصيل
الأوقاف تنظم احتفال العام الهجري الجديد بمسجد الحسين
رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك
في لقائه باللواء محمود توفيق.. وزير داخلية صربيا يشيد بجهود الشرطة المصرية
«السلام العادل».. الأزهر يتضامن مع قطر الشَّقيقة ويطالب بضرورة احترام سيادة الدول
الهجرة النبوية.. أين اختفت الجمال الثلاثة عن أعين المشركين؟ معجزات ربانية
ترامب يخاطب الصين: يمكنكم الآن شراء النفط من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السياحة والآثار تشارك في اجتماعات هيئات اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار
يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية، شاركت،  يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.

وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.

السياحة والآثار 

جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر  التمويل الدولية لاسيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.

إضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.

كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.

وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.

وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
 

السياحة والآثار التغيرات المناخية نائب وزير السياحة سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي وبورتو

قرار عاجل من فيفا ضد الأهلي بعد التعادل مع بورتو

القطاع الخاص

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين

هل القرض البنكي يجلب الخراب

هل أخذ قرض من البنك يجلب الخراب والفقر؟.. انتبه لـ5 حقائق

ايران

التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة لإحدى الحفيدات

قرار عاجل بشأن نقل ملكية أسهم أحمد الدجوي بشركة دار التربية لإحدى الحفيدات

البيض والفراخ

مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر: نعم للسلام لكل كائن حي يتحرك على هذه الأرض ولا للحرب

إطعام الطعام

5 مكاسب لإطعام الطعام .. سبب لدخول الجنة والنجاة من النار

جانب من الافتتاح

الأوقاف تفتتح مركز الثقافة الإسلامية بالمنوفية بحضور المحافظ وقيادات الدعوة

بالصور

تناول الفلفل الألوان يوميًا .. سر الصحة والشباب في خضار واحد

فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان
فوائد تناول الفلفل الألوان

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي
لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

طريقة عمل سلطة الدقوس

طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس
طريقة عمل سلطة الدقوس

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

فيديو

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

محمد الريفي وعمر كروان

محمد الريفي يطرح أحدث أغانيه "حقودي" بمشاركة عمر كروان

إصابة نيللي كريم بورم كبير

نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد