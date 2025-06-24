بعد نفي زواجها.. صلح آيتن عامر مع طليقها

أعلنت أيتن عامر الصلح بينها وبين طليقها محمد عز العرب ، وذلك بالتزامن مع تداول العديد من الشائعات التى تفيد بزواجها خلال الفترة الماضية.

وفى هذا السياق نشرت ايتن عامر صورة جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام رفقة زوجها واولادها، وكتبت معلقة: “وجود الأب والأم فى حياة اولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف المهم ان الولاد يفضلوا مرتاحين ومبسوطين عشان راحة ولادنا وسعادتنا اهم من اى حاجة .. ويارب نفضل سوا” .

ايتن عامر تنفي شائعة زواجها

وكانت نفت الفنانة آيتن عامر خبر زوجها الذى انتشر خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتبت آيتن عامر خلال ستوري علي الانستجرام " تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً اخبارا غير دقيقة تتعلق بي وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره غير صحيح لا يمت للواقع بصلة.

و أضافت أيتن عامر " أدعو وسائل الإعلام الي تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار، احتراماً وأخلاقيات المهنية ولحقوق الافراد.

احدث اعمال ايتن عامر

وكانت ابتن عامر شاركت فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥فى مسلسل “الحلانجي”

والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري.