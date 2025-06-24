دا همنا الأول .. آيتن عامر توجه رسالة موثرة لطليقها لهذا السبب

وجّهت الفنانة ايتن عامر رسالة إلى طليقها محمد عز العرب بعد إعلان انتهاء الأزمة بينهما .

وكتبت ايتن من خلال حسابها الشخصي فيس بوك :" شكرا يا عز جدا و انت فعلا عندك حق ، و يا رب تفضل دايما مصلحة الاولاد هى همنا الاول".



نشر محمد عز العرب طليق الفنانة ايتن عامر صور تجمعه مع زوجته السابقة ، واولاده عبر حسابه الشخص انستجرام.

وعلق قائلا :" وجود الأب والأم في حياة أولادهم مهم حتى لو الطريق اختلف ، المهم إن الأولاد يفضلوا دايمًا مرتاحين و مبسوطين ، عشان راحة ولادنا وسعادتهم اهم من اى حاجة

ويارب نفضل دايما فى سلام ووفاق♥️