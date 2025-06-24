الأميرة ليليبيت تظهر في فيديو مفاجئ مع والدتها ميجان ماركل على إنستجرام

ظهرت الأميرة ليليبيت، ابنة دوقة ساسكس ميجان ماركل، في ظهور نادر ومفاجئ ضمن فيديو ترويجي جديد نشرته ميجان عبر إنستجرام للترويج لعلامتها التجارية “As Ever”.



الفيديو، الذي نُشر في 23 يونيو 2025، استعرض مشاهد من كواليس العمل على المنتجات اليدوية للعلامة، مثل خلط الشاي وجني المشمش وتحضير المربى، وانتهى بلقطة دافئة جمعت ميجان بابنتها ليليبيت وهما تقفان على جسر خشبي وتتأملان المياه. وفي هذه اللحظة الهادئة، ظهرت ليليبيت وهي تحمل حقيبة قوس قزح صغيرة، مطابقة لسلة والدتها.





يأتي هذا الظهور بالتزامن مع النجاح الكبير الذي تحققه العلامة، حيث أعلنت ميجان مؤخرًا عن نفاد المخزون بالكامل من ثاني دفعة من المنتجات خلال ساعات قليلة من إطلاقها. وقد شملت الدفعة الجديدة مربى المشمش وعسل زهر البرتقال، بالإضافة إلى خلطات البسكويت والشاي والكرَيب.



ميجان، التي تبلغ من العمر 43 عامًا، صرّحت سابقًا بأن العلامة التجارية ليست فقط مشروعًا تجاريًا، بل تمثل إرثًا شخصيًا تأمل أن يكون جزءًا من ذاكرة ابنتها المستقبلية، قائلة: “أنا أحب شعور الإرث المتجذر في هذه العلامة، وأحب أن أخلق شيئًا أمام ابنتي يعلّمها معنى أن تكوني أمًا عاملة.”





يُذكر أن ميجان كانت قد أطلقت المشروع لأول مرة في 2024 تحت اسم American Riviera Orchard، قبل أن تعيد تسميته إلى As Ever في بداية عام 2025 لتوسيع نطاق منتجاتها وتحقيق رؤيتها بشكل أعمق.