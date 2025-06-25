حريق يلتهم مواسير صرف صحي في البلينا بسبب إهمال صاحب أرض مجاورة

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق في عدد من مواسير الصرف الصحي البلاستيكية، كانت مُخزنة بقطعة أرض فضاء تابعة لإحدى شركات المقاولات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بأرض فضاء تحتوي على مواسير صرف صحي.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أية إصابات بشرية، واقتصرت التلفيات على احتراق عدد "5" مواسير صرف صحي بلاستيكية.

وبسؤال المدعو "طارق أ.ع.أ"، 24 عامًا، عامل بالشركة ومقيم بذات الناحية، اتهم المدعو "الراوي أ.أ.ع"، 48 عامًا، عامل ومقيم بذات الناحية، بالإهمال الذي تسبب في نشوب الحريق.

وذلك بعد قيام الأخير بإشعال النيران في بعض المخلفات الزراعية بأرضه المجاورة، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مكان تخزين المواسير.

وتم ضبط المتهم، الذي أقر بصحة الواقعة، مؤكدًا أن الأمر حدث دون قصد، ونفى وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.