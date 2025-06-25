نشرة الفن| إيناس عز الدين: جوزي ماسبنيش رغم عدم قدرتي على الإنجاب ويعتبرني ابنته المُدللة.. وغادة إبراهيم تكشف موعد وتفاصيل زواجها

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

ذكاء اصطناعي أم حقيقة؟ .. عبلة كامل تتصدّر التريند بعد أحدث ظهور لها

تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها ومُحبيها

إيناس عز الدين: جوزى مسبنيش بالرغم عدم قدرتى على الإنجاب ويعتبرني ابنته المدللة.. فيديو

كشفت المطربة إيناس عز الدين كواليس قصة حبها بينها وبين زوجها وعلاقتهما القوية ببعض برغم العديد من الصعوبات الذى واجههوها وعلى رأسهم عدم الإنجاب

علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً فى ساقية الصاوي اليوم

يحيي الفنان علي الحجار أحدث حفلاته الغنائية اليوم الأربعاء فى ساقية الصاوي فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة.

اعرف امتى ومن مين | غادة إبراهيم تكشف موعد زواجها .. خاص

أكدت الفنانة غادة إبراهيم خبر زواجها من رجل أعمال مصري خلال الشهر المقبل.