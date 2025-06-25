أسماء أبو اليزيد تكشف عن نهايه مسلسل فات الميعاد

كشفت الفنانه اسماء ابو الليزيد عن نهايه مسلسلها الجديد فات الميعاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتبت أسماء أبو اليزيد بالرد علي سؤالا أحد متابعيها بشأن نهاية المسلسل النهايات أخلاق.









وطرحت منصة watch it، الحلقة 9 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وحملت الحلقة عدد من الأحداث، ومنها قيام بسمة" اسماء ابو اليزيد" برفع قضية خلع زوجها"أحمد مجدي"، إلا أن المحامي اقنعه بالادعاء كذبًا ان المهر كان اكثر من 100 الف جنية، وليس جنيه كما جاء في العقد.

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أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.