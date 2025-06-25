بروتون جين 2 أوتوماتيك بـ 300 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصرية على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

بروتون جين 2 موديل 2010

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بروتون جين 2 موديل 2010، وتنتمي جين 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بروتون جين 2 موديل 2010 الخارجية

بروتون جين 2 موديل 2010

تمتلك سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بروتون، وتم تثبيت شعار شركة بروتون أيضا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات للزجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات خارجية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغرية تم تثبيتها على الرفارف الامامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بروتون جين 2 موديل 2010

بروتون جين 2 موديل 2010

تستمد سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بروتون جين 2 موديل 2010 الداخلية

بروتون جين 2 موديل 2010

تحتيو مقصورة سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءه، وبها احزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي .

سعر بروتون جين 2 موديل 2010

بروتون جين 2 موديل 2010

تباع سيارة بروتون جين 2 موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .