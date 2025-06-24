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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر

أرخص ٥ عربيات مستعملة
أرخص ٥ عربيات مستعملة
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيمبرا، و أوبل كورسا، وكيا سيفيا، وفولكس فاجن، وهوندا سيفيك .

فيات تمبرا موديل 1997

تستمد سيارة فيات تمبرا موديل 1997 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 350 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات تمبرا موديل 1997

تباع سيارة فيات تمبرا موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل 2004

تنقل قوة سيارة أوبل كورسا موديل 2004 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كورسا موديل 2004

تتوافر سيارة أوبل كورسا موديل 2004 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيفيا موديل 2001

تحصل سيارة كيا سيفيا موديل 2001 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 197 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سيفيا موديل 2001

تأتى سيارة كيا سيفيا موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن بولو موديل 1996

تمكنت سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1996 من قطع مسافة 300 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع السيارة باللون الأحمر .

فولكس فاجن بولو موديل 1996

سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 120 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 1992

تستمد سيارة هوندا سيفيك موديل 1992 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 1992

يبلغ سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 1992 في سوق السيارات المصري للمستعمل 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

طرازات السيارات المستعملة فيات تمبرا موديل 1997 كيا سيفيا موديل 2001 فولكس فاجن بولو موديل 1996 هوندا سيفيك موديل 1992

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