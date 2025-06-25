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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. ظافر العابدين أمام نادين نجيم في رمضان 2026

ظافر العابدين ونادين نجيم
ظافر العابدين ونادين نجيم
قسم الفن

في خطوة فنية مرتقبة تُعد من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي المقبل، يجتمع النجم التونسي ظافر العابدين مع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لأول مرة في عمل درامي يُعرض خلال شهر رمضان 2026، وذلك في مسلسل يحمل طابعًا رومانسيًا تشويقيًا من إنتاج مشترك عربي ضخم.



بحسب مصادر مقربة من فريق العمل، تدور أحداث المسلسل في قالب يجمع بين الرومانسية والتشويق النفسي، حيث يقدّم الثنائي قصة حب معقدة تنشأ في ظل ظروف غامضة وصراعات عائلية واجتماعية.


ويعود كل من ظافر العابدين ونادين نجيم للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب النجمة اللبنانية العام الماضي.

وقال ظافر العابدين في تصريحات تلفزيونية إنه يحترم مسيرة نادين الفنية وسعيد بالتعاون معها مؤكدا على أن العمل سيكون لبناني ومفاجأة للجمهور.


من المتوقع أن يكون هذا العمل من أبرز المنافسين في موسم رمضان 2026، خصوصًا مع وجود أسماء كبيرة في طاقم التمثيل والإنتاج. وسيتم تصوير المسلسل بين بيروت وبعض المدن الأوروبية، مما يمنحه طابعًا بصريًا مختلفًا.

من المقرر أن يُكشف عن عنوان المسلسل وبقية طاقم العمل خلال مؤتمر صحفي يُعقد في نهاية الصيف، وسط ترقب واسع من وسائل الإعلام والجمهور.

ظافر العابدين نادين نجيم رمضان 2026

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