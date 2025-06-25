مبابي يعود لتدريبات ريال مدريد استكمالا لكأس العالم للأندية

استأنف كيليان مبابي، التدريب مع زملائه في فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة حاسمة في المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية أمام آر بي سالزبورج، فجر يوم الجمعة المقبل.

ودخل مهاجم فرنسا مستشفى في منطقة ميامي لفترة وجيزة الأسبوع الماضي وغاب عن أول مباراتين لريال مدريد، حيث تعادل 1-1 مع الهلال السعودي وفاز 3-1 على باتشوكا.

ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة بأربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على سالزبورج، بينما يأتي الهلال، الذي لا يزال قادرا على التأهل إلى دور الستة عشر، بنقطتين.