الخارجية التركية: سنواصل العمل بكل حزم لإنهاء سياسات إسرائيل التوسعية



أكدت وزارة الخارجية التركية أن الحكومة الإسرائيلية - التي تمارس قمعا ممنهجا للشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم - تسعى إلى التستر على جرائمها من خلال القرار السياسي الذي اتخذته بشأن أحداث عام 1915.

وفي بيان لها ؛ شددت الخارجية التركية على أن بلادها ستواصل العمل بكل حزم لإنهاء سياسات إسرائيل التوسعية والمزعزعة للاستقرار ومحاسبة حكومة نتنياهو على الجرائم التي ارتكبتها ضد المدنيين ولا سيما الشعب الفلسطيني.

وفي وقت لاحق؛ زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الرئيس التركي بنيامين نتنياهو يدعو دائما إلى تدمير دولة الاحتلال.

وقال نتنياهو، في تصريحات له: “نأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، لأنه إذا كان هناك شيء واحد تعلمناه من تاريخ شعبنا، فهو أنه عندما يقول شخص ما إنه يعتزم تدميرك؛ يجب أن تأخذه على محمل الجد”.



وأضاف: “نأخذ هذه البيانات على محمل الجد، وسنلفت انتباه أصدقائنا الأمريكيين إليها أيضًا، نحن لا نتجاهلهم”.