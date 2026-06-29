محافظ الإسكندرية: المرحلة الثانية من المترو تخدم العجمي والثالثة تصل لبرج العرب

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من المترو نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في منطقة العجمي، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تحسين خدمات النقل وتيسير حركة المواطنين داخل المحافظة.

وقال أيمن عطية، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن المرحلة الثالثة من المترو ستخدم منطقة برج العرب، والتي تضم عددًا كبيرًا من المصانع وتمثل منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم خطط التنمية والتوسع الصناعي في الإسكندرية.

احتياجات سوق العمل

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتحا جامعة السوربون في الإسكندرية، والتي تهدف إلى خدمة الشباب المصري وتقديم تخصصات تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.