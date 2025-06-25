إعلام إسرائيلي: ترامب يسعى لصفقة شاملة بغزة.. ومصر وقطر تعملان لإنهاء الحرب

كشف إعلام إسرائيلي عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني بصفقة تنهي الحرب في غزة بشكل كامل وليس بصفقة جزئية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأوضح إعلام إسرائيلي عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر تعمل حاليا على صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم، إن حجم الأضرار الناجمة عن الحرب مع إيران بدأ يتضح بشكل تدريجي، في ظل تزايد المطالبات بالتعويض وظهور مؤشرات جديدة على حجم التأثيرات الاقتصادية والبيئية والبشرية.