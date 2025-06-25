طاهر أبو زيد: كأس العالم للأندية أصبحت بطولة كبار.. والأهلي قدم مستوى مميزا

أشاد طاهر أبو زيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بمستوى بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة، مؤكدًا أنها أصبحت بمثابة "بطولة الكبار" نظرًا لقوة الفرق المشاركة، وتشابهها من حيث الأهمية والمستوى مع كأس العالم للمنتخبات.

وقال أبو زيد، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة MBC مصر 2: "بطولة كأس العالم للأندية تحولت إلى بطولة كبار بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأصبحت تضاهي كأس العالم للمنتخبات، خاصة في ظل المشاركة القوية من الأندية الكبرى في مختلف القارات."

وأضاف: "الأندية العربية قدمت أداءً مشرفًا خلال البطولة، والأهلي والهلال السعودي الأكثر عطاءً".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن استعداد الفريق الأحمر للبطولة لم يكن على المستوى المطلوب، وهو ما انعكس على نتائجه، مشيرًا إلى أن التعادل أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتفريط في الفوز، كان من أبرز الأسباب التي أدت إلى توديع البطولة مبكرًا.