طاهر أبو زيد: الهلال السعودي يقدم أفضل أداء عربي في مونديال الأندية.. ويعاني من أزمة تهديف

أشاد طاهر أبو زيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه فريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أنه الفريق العربي الأفضل من حيث النتائج والأداء حتى الآن.

وقال أبو زيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "الهلال يحقق أفضل نتائج الفرق العربية في المونديال، ويقدم أداءً قويًا على المستوى الجماعي، ولكنه يواجه أزمة واضحة في ترجمة الفرص إلى أهداف".

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الهلال يمتلك عناصر قوية على مستوى الدفاع، بالإضافة إلى حارس مرمى مميز، لكنه يفتقر إلى الفاعلية الهجومية، وهو ما قد يؤثر على فرصه في حسم التأهل بشكل مريح.

وأضاف: "الفريق يفرض سيطرته على المباريات بشكل كبير، ويدافع بصورة منظمة جدًا، وأعتقد أن الهلال قادر على الفوز على باتشوكا بنتيجة عريضة، وهو ما قد يمنحه صدارة المجموعة، لكن التأهل لم يُحسم بعد بشكل رسمي".