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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحمصانى : خطة متكاملة لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمعات عمرانية واعدة

العلمين
العلمين
علي مكي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد هذا العام نقلة نوعية كبيرة في معدلات التطوير والإقبال السياحي، مقارنةً بالعام الماضي، في إطار خطة الدولة الطموحة لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى مركز تنموي شامل.


وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الدولة تمتلك رؤية واضحة وخطة استراتيجية متكاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، تشمل العلمين الجديدة وعددًا من المدن والمناطق الأخرى، وعلى رأسها رأس الحكمة، وذلك ضمن توجه لتحويل هذه المناطق من مجرد وجهات موسمية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومستمرة على مدار العام.


وقال الحمصاني :"العام الجاري يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال السياحي بمدينة العلمين الجديدة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ما تم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية ومرافق وخدمات حديثة، جعلت المدينة نقطة جذب حقيقية للمصريين والأجانب."


وأشار إلى أن الخطة التنموية لا تقتصر على الجوانب السياحية فقط، بل تتضمن شقًا صناعيًا ومدنيًا وتعليميًا، حيث سيتم إنشاء جامعات، ومناطق صناعية، وخدمات حضرية مستدامة، مؤكدًا أن هذه المدن الجديدة ستكون نموذجًا متكاملًا لمجتمعات ذكية ومتنوعة الاستخدامات.


وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الخطة فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للاستثمار في هذه المناطق الواعدة، موضحًا أن الطروحات المستقبلية ستوفر فرصًا كبيرة لشركات التطوير العقاري والسياحي والصناعي، ما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.


وأضاف:"الساحل الشمالي لم يعد فقط مكانًا لقضاء عطلة صيفية، بل أصبح من أهم الفرص الاستثمارية في مصر. وستكون الأولوية في الطروحات المقبلة للقطاع الخاص، مع التركيز على إقامة مشروعات تنموية متكاملة ومستدامة."

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
محمد الحمصانى العلمين الجديدة مجلس الوزراء

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