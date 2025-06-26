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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال مايو الماضي

الدكتور وجدي امين
الدكتور وجدي امين
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 205 ألف و686 خدمة طبية وعلاجية بمستشفيات الأمراض الصدرية  على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي 2025، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الطبية الازمة بجميع مستشفيات الوزارة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الخدمات المقدمة شملت  154 ألف و 172 خدمة بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية وأقسام الإستقبال و الطوارئ، كما تم إجراء 171 منظار شعبي ومنظار صدري.

تقديم خدمات الأشعة لعدد 45780  مريض

وأضاف “عبد الغفار“، أنه تم تقديم خدمات الأشعة لعدد 45780  مريض، شملت إجراء أشعة ( عادية_ مقطعية_تلفزيونية )، كما تم القيام بإجراء 352 عملية جراحية في الصدر منها  214 جراحة صغرى و 101 جراحة متوسطة و 11 جراحة كبرى و 26  جراحات ذات مهارة فائقة.

 ومن جانبة أشار الدكتور بيتر وجيه  مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، إلى  تقديم الرعاية الطبية  لعدد 5211 بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، من بينها ( 2121)  حالة بالاقسام الداخلية المجانية، و( 2022) حالة بالرعايات المركزة، كما تم القيام  بمناظر 482   حالة عن طريق تقنية التشخيص عن بعد – Tele Medicin وذلك بمستشفيات صدر  (المعمورة، دمنهور، طنطا، المنصورة، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ، منوف، المصح البحري).  

وقال الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إنه في إطار إستراتيجية الوزارة الإهتمام بالعنصر البشري من خلال تدريب ورفع كفاءة الكوادر الطبية تم تدريب 244 من العاملين بمستشفيات ووحدات الأمراض الصدرية من الأطباء والصيادلة والتمريض، وذلك من خلال عقد عدة دورات تدريبة مختلفة خلال شهر مايو الماضى 2025.

ومن جانبه أوضح الدكتور وجدي أمين مدير إدارة الأمراض الصدرية، أنه شملت الدورات التدريبة المنفذة تدريب العاملين بمستشفيات الصدر على أساسيات الرعاية المركزة  وكيفية التعامل مع حالات الرعاية للجهاز التنفسي، كما شمل التدريب على مكافحة مرض الدرن بداية من الإكتشاف المبكر للمرض والتشخيص حتى العلاج وكيفية ترصد الآثار الجانبية لأدوية الدرن وطريقة الإبلاغ الصحيحة عنها، كما تم التدريب على طرق تحسين الأداء، حيث قام بالتدريب نخبة من أساتذة الأمراض الصدرية.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان الدرن مستشفيات الصدر تدريب العاملين الأمراض الصدرية المعمورة دمنهور مقطعية_تلفزيونية

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