محافظ مطروح: العلمين الجديدة مقصد سياحي متكامل.. وخطط لتحسين جودة الحياة

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن مدينة العلمين الجديدة تحولت إلى مقصد سياحي متميز على ساحل البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنها تضم أنشطة سياحية ورياضية متنوعة، من بينها رياضات السيارات والتجديف، مما يعزز مكانتها كمدينة جاذبة على مدار العام.

وأضاف شعيب، خلال لقائه مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المدينة تشهد حاليًا إشغالًا كاملاً بالفنادق، ما يعكس حجم الإقبال السياحي الكبير، ويؤكد نجاح المدينة في أن تصبح إحدى واجهات السياحة الحديثة في مصر.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على تطوير المناطق التي تحتاج إلى إعادة تخطيط داخل مطروح، من خلال تنسيق وثيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

وأوضح أن خطة التطوير تبدأ بإدخال جميع المرافق الأساسية من غاز وكهرباء وإنارة عامة وصرف صحي، قبل البدء في أعمال الرصف، سواء للشوارع الواسعة التي تُرصف بالإسفلت، أو الشوارع الضيقة التي يتم رصفها بالإنترلوك، بما يضمن تحسين جودة الحياة بشكل متكامل ومستدام في مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف أن حي الشروق بمنطقة الكيلو 7 يشهد حاليًا تطويرًا شاملاً، شمل توسعة الشوارع، واستكمال أعمال البنية التحتية من كهرباء وصرف صحي وإنارة عامة، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس الاهتمام الكبير بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى مشروعات تطوير مماثلة في عدد من المناطق مثل السنوسية، العجارمة، الشيخ عطلوه، عزبة عمدة، وعزبة كفر الشيخ، حيث تم تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات صرف صحي، وإنارة عامة، وأعمال رصف متنوعة.

وأكد شعيب أن هذه الأعمال تُنفذ بتعاون كامل مع الأهالي وبدون معوقات، ضمن رؤية تستهدف توفير بيئة سكنية حضارية وآمنة لجميع سكان المحافظة، مع الالتزام باستكمال مراحل التنمية طبقًا للخطة الاستثمارية المعتمدة.



