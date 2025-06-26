فيفا يكشف عدد الحضور الجماهيري لمونديال الأندية 2025



كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن حجم الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع نهاية منافسات دور المجموعات.

ونشر الحساب الرسمي لفيفا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بيانًا أكد فيه أن البطولة شهدت حضورًا جماهيريًا استثنائيًا، حيث تجاوز عدد المشجعين 1.5 مليون مشجع حتى الآن، وسط أجواء جماهيرية مبهرة في مختلف الملاعب الأمريكية.

وكتب فيفا:"دعمٌ لا يُصدق في كأس العالم... أكثر من مليون ونصف مشجع حضروا المباريات حتى الآن، والتوقعات تشير إلى أرقام أكبر في الأدوار الإقصائية."

وكان وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

الفريق جمع النقطتين من تعادلين أمام كل من إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، في حين تلقى خسارة أمام بالميراس البرازيلي.

هذه النتائج وضعته في المركز الثالث، ليغادر البطولة رفقة بورتو الذي جاء في المركز الأخير.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة.