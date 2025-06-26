"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يدعم طلاب الثانوية العامة بمبادرة إنسانية

حرص حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية على مساندة الطلاب أمام لجان الامتحانات، في لفتة إنسانية تهدف لدعم طلاب الثانوية العامة.

حيث قام أعضاء الحزب بتوزيع المياه المثلجة والعصائر للتخفيف من وطأة الحر، ومساعدتهم على تجاوز التوتر والضغط النفسي خلال فترة الامتحانات.

جاءت هذه المبادرة بناءً على توجيهات النائب الدكتور "عصام خليل"، رئيس الحزب، والدكتورة "هبة واصل"، الأمين العام للحزب، وبمشاركة فعالة من شباب الحزب، تحت إشراف المهندس يسري خليفة أمين محافظة الإسكندرية، ومنى كيرلس، أمين تنظيم المحافظة.

وشهدت الفعالية حضور عادل حسين، مدير عام إدارة وسط التعليمية بالإسكندرية، الذي أشاد بدور حزب المصريين الأحرار ونشاطه المتميز في خدمة المجتمع ودعمه المستمر للطلاب والشباب.

وقالت أمانة الحزب بالإسكندرية، إن هذه المبادرة ضمن جهود الحزب المستمرة لتعزيز التواصل مع المجتمع، ودعم الفئات المختلفة، خاصة في فترات الضغط مثل الامتحانات، مما يجسد التزام الحزب بالمسؤولية المجتمعية ومساندة أبناءنا الطلاب.