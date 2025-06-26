بربع مليون جنيه تشتري عربية إيه مستعملة في مصر

السيارات المستعملة لها أهمية كبيرة بسبب توفير التكاليف وتجنب خسارة قيمة السيارة السعرية التي تحدث عند شراء سيارة جديدة، وتجعل هناك خيارات أكثر للمشترين ذوي الميزانيات المحدودة، وتتيح لهم فرصة الحصول على سيارة لانهم قد لا يتمكنون من شرائها جديدة.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات بونتو، و مازدا 323، ودايو نوبيرا 2، ورينو لوجان، وهيونداي أتوس .

هيونداي أتوس موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 104 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي أتوس موديل 2008

تباع سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2010

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2010 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 175 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

رينو لوجان موديل 2010

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا موديل 2007

تمكنت سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 من قطع مسافة 196 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو نوبيرا موديل 2007

يبلغ سعر سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا 323 موديل 2001

تنقل قوة سيارة مازدا 323 موديل 2001 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 338 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مازدا 323 موديل 2001

تأتى سيارة مازدا 323 موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات بونتو موديل 2009

تباع سيارة فيات بونتو موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري باللون الفضي، وبها محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 118 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات بونتو موديل 2009

سعر سيارة فيات بونتو موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل إلى 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .