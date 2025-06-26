مي القاضي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة مي القاضي، جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وخطفت مي القاضي ، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة جريئة مرتدية بلوزة مكشوفة من منطقة البطن باللون الاسود و نسقت معها بنطلون بنفس اللون، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.



و كانت قد كشفت الفنانة مي القاضي، حقيقة شائعة عمرها الذي كان حديث مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "يا جماعة حرام عليكم انا مش عارفه مين اللي قال إن عمري 40 سنة".

وأضافت "القاضي"، خلال لقائها التليفزيوني في برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbc مصر" الفضائية، أن عمرها الحقيقي 35 عامًا وستكمل عامها الـ 36 آخر هذا العام.