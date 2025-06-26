بالأرقام.. 13 ألف فرصة عمل جديدة وفرتها البنوك في عامين

وفرت البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنك حكوميا وخاصا نحو 13.01 ألف فرصة عمل جديدة على أساس سنوي للشباب من الجنسين على مستوي فروع الجهاز المصرفي المنتشرة في ربوع الجمهورية.



وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي تلقي صدي البلد نسخة منه؛ كشف عن ارتفاع عدد الموظفين بمختلف الادارات والقطاعات بالبنوك إلي 150.92 ألف موظف وموظفة بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 137.91 ألف موظف في يونيو 2023.

فروع البنوك

وكشف التقرير عن زيادة أعداد الفروع البنكية على مستوي الجمهورية بمقدار 79 فرعا بنكيا في عامين؛ ليصل إجمالي الفروع نحو 4717 فرعا في يونيو 2024 مقارنة بـ4638 فرعا في يونيو 2023.

وارتفعت الكثافة المصرفية إلي 22.6% في يونيو الماضي مقابل 225% في يونيو 2023.

في المقابل انخفضت أعداد نقاط البيع POS إلي 205.2 ألف نقطة في يونيو 2024 بعد أن كانت 215.923 ألف نقطة في يونيو 2023.

وارتفعت جملة اصدار بطاقات الإئتمان المصدرة من البنوك إلي 6 ملايين بطاقة ATM في يونيو 2025 مقابل 5.25 مليون بطاقة في يونيو 2023، بزيادة تبلغ 750 ألف بطاقة ATM.

وارتفع حجم البطاقات الإئتمانية المدفوعة مقدما نحو 32.243 مليون بطاقة في يونيو الماضي مقابل 30.311 مليون بطاقة في يونيو 2023.

وبلغت جملة اصدارات بطاقات الخصم ميزة نحو 26.231 مليون بطاقة في يونيو 2024 مقابل نحو 24.43 مليون جنيه في يونيو 2023.