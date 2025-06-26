مندوب الاتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة: نحتاج للحفاظ على موقف أفريقي متحد وقوي بالأمم المتحدة

أكد السفير محمد إدريس المندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، أن العالم مر بالعديد من الاضطرابات والأزمات الدولية الكبيرة متعددة الأبعاد ومنها جائحة كورونا وأزمات الاقتصاد العالمي والحرب الأوكرانية وحرب غزة.



وقال محمد إدريس في تصريحاته لقناة " إكسترا نيوز "، :" القارة الأفريقية ممثلة بـ 54 دولة في الأمم المتحدة".

وتابع محمد إدريس :" نحتاج إلى الوصول إلى نقطة التقاء وتوازن في الرؤى والمصالح بين 193 دولة في الأمم المتحدة ".

وتابع محمد إدريس :" الجميع يدرك أن اتحاد صوت الدول الأفريقية في الأمم المتحدة يصعب تجاوز هذا الموقف ".

ولفت محمد إدريس :" نحتاج للحفاظ على موقف أفريقي متحد وقوي وصلب في الأمم المتحدة "، مضيفا:" الاتحاد الأفريقي له آليات كثيرة داخل أروقة الأمم المتحدة ".