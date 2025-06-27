الغمري: "الإخوان" ساعدت أمريكا لإسقاط سوريا.. والرئيس السيسي حذر من تدمير الجيوش العربية

أكد الإعلامي حسام الغمري أن ما حدث في سوريا خلال السنوات الماضية يُعد نموذجًا مكتملًا لحروب الجيل الرابع، حيث تم تدمير الجيش العربي السوري دون أن تخسر إسرائيل أو أمريكا نقطة دم واحدة، مشيرًا إلى أن الخطر لم يكن فقط من الخارج، بل من أدوات داخلية إعلامية وتنظيمات إرهابية كانت تعمل بالوكالة.





وقال الغمري، خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل من حذروا من خطورة حروب الجيل الرابع، والتنبه لمخططات أجهزة المخابرات المعادية التي تستهدف تفكيك الجيوش الوطنية، مؤكداً أن ما حدث في سوريا كان ترجمة حرفية لهذه المخططات.



وأضاف أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 3 تريليونات دولار في إطار مشروع تفكيك الدولة السورية، وأن إسرائيل كانت تحلم بإسقاط سوريا لكنها لم تكن لتنجح دون استخدام أدوات ناعمة وأبواق إعلامية تخريبية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت ضمن هذه الأدوات، من خلال أبواقها الإعلامية التي شاركت في حملات التشويه الممنهجة ضد الجيش السوري، ودفعت بالرأي العام إلى الانقسام والفوضى، مضيفًا: الإخوان لا يهمهم سوى تنفيذ أجندات الخارج، حتى لو سقطت الجيوش العربية واحدًا تلو الآخر.



