رينولدز يتحدث عن تأثير النزاع القانوني مع بالدوني على أعماله التجارية

في ظل النزاع القانوني المستمر مع المخرج والممثل جاستن بالدوني، كشف رايان رينولدز عن وجهة نظره حول تأثير هذه الأزمة على مشاريعه التجارية المتعددة، مؤكدًا أن رأي الآخرين فيه “لا معنى له”.

جاءت تصريحات النجم الكندي ضمن حوار خاص لمجلة Time في عددها الخاص بقائمة “أكثر الشركات تأثيرًا لعام 2025”، حيث تطرقت المقابلة إلى ما إذا كانت العناوين الصحفية والنقاشات الإلكترونية أثرت على أعماله. ورد رينولدز: “بإمكاني قراءة شيء يقول إني أستحق الإعدام، وآخر يمنحني جائزة نوبل. كلاهما لا يحمل معنى. نحن لسنا في لحظاتنا الأفضل، ولا في أسوأ لحظاتنا. نحن شيء في المنتصف”.





رينولدز، البالغ من العمر 48 عامًا، أشار أيضًا إلى أهمية القيم والنزاهة في إدارة الأعمال، قائلًا: “الناس الذين أعمل معهم يعرفونني، إذا كنت تعمل وفق مبادئ حقيقية، سيقفون إلى جانبك، وإذا كنت شخصًا سيئًا، فلن يفعلوا”.





يأتي هذا التصريح في أعقاب النزاع القانوني الذي اندلع في ديسمبر 2024، بعدما تقدمت زوجته، النجمة بليك لايفلي، بشكوى ضد بالدوني بتهم تتعلق بسوء السلوك الجنسي في كواليس فيلم It Ends with Us، الذي أخرجه وشاركها بطولته.

بالدوني أنكر التهم، ورفع دعوى مضادة بقيمة 400 مليون دولار ضد لايفلي، ورينولدز، وفريقهم الإعلامي، يتهمهم فيها بالتشهير والابتزاز، قبل أن تُرفض القضية من قبل المحكمة الفيدرالية في 9 يونيو 2025.





رغم رفض القضايا الأساسية، لا تزال المعركة القانونية مستمرة، إذ رفض القاضي طلب لايفلي بالحصول على أمر حماية يمنع بالدوني من الوصول إلى محادثاتها مع صديقتها تايلور سويفت بشأن الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في مارس 2026.





وخلال المقابلة، أشار رينولدز إلى أن مهاراته في حل النزاعات، التي اكتسبها خلال ورش عمل حضرها في العشرينات من عمره، ساعدته على التعامل مع هذا العام المضطرب. وأضاف: “لا يجب أن تتفق مع الطرف الآخر، يمكنك أن تتعاطف، أن تُشعره بأنه مسموع، أن تتواصل بصدق، دون أن تخسر أو تنتصر”.



يُذكر أن رايان رينولدز يمتلك عددًا من الاستثمارات الناجحة، منها شركة الاتصالات Mint Mobile، وخدمة كلمات المرور 1Password، بالإضافة إلى شراكته في ملكية نادي ريكسهام لكرة القدم في ويلز.



