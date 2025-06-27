كاتي بيري وأورلاندو يعلنان الانفصال بعد 9 سنوات: لا عودة إلى علاقة صحية

انفصلت النجمة العالمية كاتي بيري عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة دامت تسع سنوات شهدت العديد من المحطات، بينها خطوبة وابنة مشتركة، وذلك وفقًا لما أكده مصدر خاص لمجلة PEOPLE.

وأشار المصدر إلى أن الانفصال تم بشكل ودي، وأن الطرفين “وصلا إلى مرحلة يشعران فيها أنه لا يمكن العودة إلى علاقة صحية، وأن الأفضل هو أن يعيش كل منهما حياة مستقلة”.





ويأتي الانفصال بينما تواصل بيري جولتها الغنائية العالمية Lifetimes Tour، وسط ضغوط كبيرة بحسب المصدر، الذي أضاف: “كاتي تشعر بالكثير من الضغط بسبب الجولة والانفصال في الوقت نفسه. إنه وقت صعب، لكنها لا تزال قوية وتؤدي بشكل رائع”.





الثنائي، اللذان التقيا لأول مرة في إحدى حفلات Golden Globes عام 2016، عاشا علاقة متقطعة انتهت أول مرة عام 2017، قبل أن يعودا لبعضهما في 2018. وأعلنا خطوبتهما في عام 2019، وكان من المفترض أن يتزوجا في صيف 2020 في اليابان، لكن الخطط أُجلت بسبب جائحة كورونا.





في أغسطس 2020، رحّب الثنائي بابنتهما ديزي دوف، التي تبلغ من العمر الآن 4 سنوات.





يُذكر أن جولة كاتي بيري العالمية مستمرة حتى نهاية ديسمبر، حيث ستنتقل من أستراليا إلى أمريكا الشمالية، ثم أمريكا الجنوبية، وأوروبا، وتنتهي في آسيا.

بداية العلاقة

يُذكر أن كاتي وأورلاندو أعلنا خطوبتهما عام 2019، ورُزقا بطفلتهما الوحيدة في أغسطس 2020. وكانا يُعتبران من أبرز الثنائيات في عالم المشاهير لسنوات طويلة



الفضاء

وقدمت كاتي بيري اداء غنائيا مميزا وهى على متن الصاروخ ، وهى أغنية “what a woderful world ” للمغني الأمريكي لويس ارمسترونج .

وبعد عودة كاتي بيري لمنزلها ، شاركت جمهورها منشور جديد عبر حسابها على موقع x ، معلقة: “لا يوجد مكان مثل المنزل”.

وكانت شاركت كيتي بيري جمهورها فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام قبل انطلاق الرحلة ، وقالت من خلاله: “اعتقد اننى سأغني،سأغني قليلا ، يجب أن اغني فى الفضاء”.