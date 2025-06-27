قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة الإعلان دون سعر التذاكر الأبرز.. السياحة تعتمد ضوابط موسم العمرة
نائب رئيس حزب الحرية: نخوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة مستقبل وطن والجبهة الوطنية
وزير الكهرباء: اتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الصينية فى مجال الطاقة
مصرع 14 شخصا وإصابة 4 في تصادم تريلا وسيارة عمال بإقليمي المنوفية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم
كيف أسس النبي الدولة الإسلامية بعد الهجرة؟..دروس في التخطيط والقيادة
بالصواريخ الارتجاجية.. قوات الاحتلال تنفذ حزاما ناريا جنوب لبنان
سلسلة غارات جوية إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في الجنوب اللبناني
ظهور كارثي.. الوداد يغادر كأس العالم للأندية برقم سلبي
مرسى علم تسجل طفرة سياحية.. 175 رحلة أوروبية خلال أسبوع.. وخبراء يصفونها بـ الوجهة الذهبية لصيف 2025
الذهب يعود بقوة| بين تقلبات الأسواق وتوقعات الصعود نحو 3800 دولار للأوقية.. هل حان وقت الشراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كاتي بيري وأورلاندو يعلنان الانفصال بعد 9 سنوات: لا عودة إلى علاقة صحية

كاتي بيري وزوجها
كاتي بيري وزوجها
شروق سلامة

انفصلت النجمة العالمية كاتي بيري عن الممثل أورلاندو بلوم بعد علاقة دامت تسع سنوات شهدت العديد من المحطات، بينها خطوبة وابنة مشتركة، وذلك وفقًا لما أكده مصدر خاص لمجلة PEOPLE.

وأشار المصدر إلى أن الانفصال تم بشكل ودي، وأن الطرفين “وصلا إلى مرحلة يشعران فيها أنه لا يمكن العودة إلى علاقة صحية، وأن الأفضل هو أن يعيش كل منهما حياة مستقلة”.


 

ويأتي الانفصال بينما تواصل بيري جولتها الغنائية العالمية Lifetimes Tour، وسط ضغوط كبيرة بحسب المصدر، الذي أضاف: “كاتي تشعر بالكثير من الضغط بسبب الجولة والانفصال في الوقت نفسه. إنه وقت صعب، لكنها لا تزال قوية وتؤدي بشكل رائع”.


الثنائي، اللذان التقيا لأول مرة في إحدى حفلات Golden Globes عام 2016، عاشا علاقة متقطعة انتهت أول مرة عام 2017، قبل أن يعودا لبعضهما في 2018. وأعلنا خطوبتهما في عام 2019، وكان من المفترض أن يتزوجا في صيف 2020 في اليابان، لكن الخطط أُجلت بسبب جائحة كورونا.


في أغسطس 2020، رحّب الثنائي بابنتهما ديزي دوف، التي تبلغ من العمر الآن 4 سنوات.


 

يُذكر أن جولة كاتي بيري العالمية مستمرة حتى نهاية ديسمبر، حيث ستنتقل من أستراليا إلى أمريكا الشمالية، ثم أمريكا الجنوبية، وأوروبا، وتنتهي في آسيا.

بداية العلاقة 

يُذكر أن كاتي وأورلاندو أعلنا خطوبتهما عام 2019، ورُزقا بطفلتهما الوحيدة في أغسطس 2020. وكانا يُعتبران من أبرز الثنائيات في عالم المشاهير لسنوات طويلة
 

الفضاء 

وقدمت كاتي بيري اداء غنائيا مميزا وهى على متن الصاروخ ، وهى أغنية “what a woderful world ” للمغني الأمريكي لويس ارمسترونج .

وبعد عودة كاتي بيري لمنزلها ، شاركت جمهورها منشور جديد عبر حسابها على موقع x ، معلقة: “لا يوجد مكان مثل المنزل”.

وكانت شاركت كيتي بيري جمهورها فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام قبل انطلاق الرحلة ، وقالت من خلاله: “اعتقد اننى سأغني،سأغني قليلا ، يجب أن اغني فى الفضاء”.

كاتي بيري PEOPLE الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

خناقة في ماتش كورة.. التحقيق مع المتهم بطعن طالب بباب الشعرية

أرشيفية

عملتلي سحر.. حبس عامل أشـ عل النار في زوجة عمه ببولاق الدكرور

أرشيفية

جرفه التيار.. النيابة تصرح بدفن جثمان شاب غرق في نهر النيل بالعجوزة

بالصور

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

جنرال موتورز متهمة أمام القضاء بالسماح للصوص بسرقة سياراتها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد