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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد مرور شهر.. الكشف عن سبب وفاة والد ريهانا

ريهانا و والدها
ريهانا و والدها
شروق سلامة

كشفت السلطات الطبية عن السبب الرسمي لوفاة والد النجمة العالمية ريهانا، رونالد فينتي، الذي توفي في 30 مايو عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع عدد من الأمراض.


وبحسب شهادة الوفاة التي حصل عليها موقع TMZ، توفي فينتي نتيجة فشل تنفسي حاد، وسرطان البنكرياس، والتهاب رئوي شفطي، إلى جانب فشل كلوي حاد وتنخر أنبوبي حاد.


 

كان فينتي قد أُدخل إلى مستشفى سيدار-سيناي في لوس أنجلوس قبل وفاته بأيام، وكان برفقته أفراد من عائلته، من بينهم شقيق ريهانا، راجاد فينتي، الذي شوهد يصل إلى المستشفى يوم 28 مايو.


ريهانا، التي تنتظر مولودها الثالث من شريكها مغني الراب آيساب روكي، وُلدت في فبراير 1988 لوالديها رونالد فينتي ومونيكا برايذويت، ونشأت في العاصمة بريدجتاون في بربادوس. رغم أن العلاقة بين والديها كانت مضطربة وانتهت بالطلاق عام 2002، فإن ريهانا تحدثت مرارًا عن الأثر الذي تركه والدها في حياتها، بكل ما حمله من تعقيد.

شهدت علاقتهما مراحل متقلبة، خاصة بعد حادثة الاعتداء الشهير في 2009، حين تحدث والدها للإعلام دون إذن منها. لاحقًا، وفي لقاء تلفزيوني مع أوبرا وينفري عام 2012، قالت ريهانا إنها “أصلحت” علاقتها مع والدها، ووصفت تعلّمها لفهم ازدواجية أدواره كأب جيد وزوج سيئ بأنه كان خطوة مهمة لنموها العاطفي.


رغم أن الخلافات عادت بينهما عام 2019 بعد أن رفعت عليه دعوى قضائية بسبب استخدامه لاسمها بشكل تجاري دون إذن، إلا أن ريهانا قررت سحب القضية قبل موعد المحاكمة بثلاثة أسابيع.

الحمل الثالث 

وعقب إعلان الحمل الثالث، صرّحت ريهانا في مقابلة مع Access Hollywood بأنها تشعر براحة كبيرة بعد أن لم تعد مضطرة لإخفاء بطنها، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مع الأمر بحذر قبل الإعلان.

مصادر مقربة من الزوجين أكدت لمجلة PEOPLE أن ريهانا وآيساب روكي في غاية السعادة بتوسيع عائلتهما، وأنهما متحمسان لقدوم الطفل الجديد. كما أفادت المصادر بأن ريهانا لطالما أرادت تكوين عائلة كبيرة، وأنها حرصت على أن يكون أطفالها متقاربين في العمر، ليكبروا معًا بروابط قوية.

وأكد المصدر: “ريهانا وآيساب يشعران بالامتنان لهذه المرحلة، ويعتبرانها وقتًا مميزًا جدًا في حياتهما العائلية”.

ريهانا رونالد فينتي TMZ

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