برج العقرب حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)، العقرب هو البرج الثامن في دائرة الأبراج، رمز الغموض والشغف.

برج العقرب حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025…اخفِ أوراقك مؤقتًا

يتميز مواليد العقرب بشخصيات قوية، حدس خارق، وإرادة لا تنكسر. يعرفون كيف يحولون الصعاب إلى فرص، ويمتلكون جاذبية ذات طابع خاص.

صفات برج العقرب

قوي، حساس، عميق التفكير وعالية الذكاء العاطفي.

يميل للتحليل والتخطيط، لكن قد يظهر عنصر التملك أحيانًا.

يحافظ على أسراره ولا يفصح عن مشاعره بسهولة.

مشاهير برج العقرب

سمية الخشاب

من أبرزهم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والفنانة المصرية أمينة خليل، وسمية الخشابوكلاهما يجسّد القوة والتأثير والنضج العقربي



العقرب حظك اليوم الصعيد المهني

طاقة اليوم تدعم التركيز والإبداع، مما يعزز فرصك في تحقيق خطوات متقدمة مهنيًا. قدراتك التحليلية تقودك لتبوّأ دور قيادي ضمن فريقك أو فك رموز ملفات معقدة بنجاح. رغم ذلك، يُنصح بالتخطيط الصامت وعدم الإعلان عن كل خطواتك قبل إتمامها



العقرب حظك اليوم الصعيد العاطفي

تشهد علاقتك تحوّلاً نحو الجدية. التواصل الصادق واللباقة قد يكسران الروتين ويعيدان العلاقة إلى مستوى أعمق. أما الأعزب، فقد تصادف شخصاً يشبهك في العمق والشغف، شرط أن تنفتح عليه بلا تحفظ .

العقرب حظك اليوم الصعيد الصحي

طاقتك الجسدية مرتفعة، لكن يجب التخلص من الضغوط النفسية المكبوتة. يُنصح بممارسة تمارين الاسترخاء أو التنفس العميق يومياً لتفادي التوتر المزمن واحترام حدود قدراتك



العقرب وتوقعات العلماء الفترة المقبلة

فلكياً، يشير الشهر الحالي إلى فترة حاسمة للتوازن المالي والمهني. قد تظهر تطورات قانونية أو مالية نهاية الشهر تُطلب منك فيها الدقة والشفافية. ينصح العلماء بعدم تسرّع توقيع العقود والتريّث في اتخاذ القرارات المالية الكبرى