ليستر سيتي يقيل مدربه فان نيستلروي بعد الهبوط للتشامبيونشيب

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رحيل مدربه الهولندي رود فان نيستلروي بعد الهبوط للتشامبيونشيب (دوري الدرجة الأولى الإنجليزي).

وذكر النادي في بيان رسمي، أنه تم الاتفاق مع فان نيسلتروي على إنهاء العقد، وسيواصل الجهاز الفني العمل على خطط الفريق لمعسكر الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق الإثنين المقبل، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

محاولة فاشلة لتجنب الهبوط

وتعاقد مع ليستر سيتي في نوفمبر الماضي بعقد يمتد حتى 2028 في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط للتشامبيونشيب، لكن المحاولة باءت بالفشل.

وهبطت أندية ليستر سيتي وإيبسيوتش تاون - المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري سام مصري- وساوثهامبتون إلى التشامبيونشيب، بعد احتلالهم إلى 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحمل ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لقب النسخة الماضية من لقب الدوري الإنجليزي.