حقيقي وشبه ناس كتير.. أسماء أبو اليزيد تكشف كواليس مسلسل فات الميعاد

استضافت إنجي علي في برنامجها «أسرار النجوم» على «نجوم إف.إم»، الفنانة أسماء أبو اليزيد للحديث عن أحدث أعمالها الفنية، وتحديداً مسلسل «فات الميعاد» الذي يُعرض حاليًا حيث تتشارك بطولته مع الفنان أحمد مجدي، وقالت إن ما جذبها للمسلسل هو «إنه حقيقي والحدوتة في بيوت كتير والشخصيات موجودة شبه شخصيات حوالينا، وأنا لما بقرأ حاجة وأحس إني مشدودالها بشتغلها سواء ربنا وفق فيها أو لا».

وعن عملها مع أحمد مجدي للمرة الثانية بعد مسلسل «الآنسة فرح»، قالت: «فيه كيميا وصداقة لذيذة بيني وأحمد مجدي وإحنا اشتغلنا مشروع الآنسة فرح مع بعض واتبسطنا أوي وكان الشغل حلو ما بيننا فبقينا عارفين بعض وده بان دلوقت في فات الميعاد»، مشيرة إلى أن القضية التي يناقشها العمل وهي العنف الزوجي، وقالت: «ظروف كل ست مختلفة من اللي بيتعرضوا للعنف الزوجي لكن بنصحها حطي لنفسك حدود تقبلي إيه ولحد فين لأنك في الآخر إنسانة، وأنا لو شوفت زوج بيضرب زوجته هبقى حاسة إني عاوزة أضربه».

وأضافت: «اللي بيحسسني بالأمان العيلة والاستقرار والتفهم وإنك تبقى شخص مش محتاج تشرح نفسك ولا تبرر نفسك والصحاب الحلوين السند»، كما تحدثت عن العمل المفضل لها في مسيرتها وهو مسلسل «هذا المساء» وقالت: «هو عمل مهم وأنا مبسوطة إني كنت جزء منه وإني اشتغلت مع أستاذ تامر محسن وأنا عملت كذا أوديشن للمسلسل، وهو قال لي في أول أوديشن أنتي ممثلة شاطرة لكن حتى لو ما تمش اختيارك اعرفي برده إنك ممثلة شاطرة».

وعن الغناء قالت: «أنا أصلا بدأت بالتمثيل على مسرح الجامعة الأول، وبعد كده شاركت مع فرقة (بهججة)، فالغنا جه بعد التمثيل، وأنا بحب الغنا من زمان لكن كنت محتاجة أجرب، وبتبسط لما ألاقي حاجة شبهي وعاوزة أعملها».

وتحدثت أسماء أبو اليزيد عن المسلسل المرتقب لها وهو «مملكة الحرير» مع الفنان كريم محمود عبد العزيز والمنتظر عرضه يوم 29 يونيو، وقالت: «هو حدوتة فانتازية شيقة وشخصية مختلفة وأنا متحمسة لها ويا رب تعجب الناس وأنا بحب التجارب المختلفة لأنها ممتعة ومليانة حاجات أنتي بتتخيليها مالهاش مرجع محدد، وأنا بقدم فيه شخصية الأميرة جليلة».

وتابعت: «الحقب الزمنية المختلفة بتشغل خيالي وأنا مش هقدر أعيش التجربة دي غير دلوقت باللبس والديكور والتفاصيل كأنه عالم خيالي، وأكتر حقبة حبيتها كانت في مسلسل ليالي أوجيني».

وتطرقت للحديث عن حياتها الشخصية وقالت: «زوجي مدرب رياضي وهو نفسه إني أتدرب كل يوم، وهو له طريقة أكل معينة فباكل معاه أكل صحي طبعا لكن لما بيبقى نفسي في حاجة غير صحية أوي بعملها، وأكتر أكلة هو بيحب ياكلها من إيدي هي الكبدة، وهو ساعدني إني أرتب أولوياتي وإني أفهم نفسي صح وبيسمعني كويس جدا، وهو بيحب فيلم الممر كأكتر عمل مفضل ليه من أعمالي».

وقالت أسماء: «أنا مش فعالة على السوشيال ميديا لكن بشارك الحاجات اللي بحب أشاركها مع الجمهور».

كما تمنت العمل مع المخرج مروان حامد، وكذلك العمل مع الفنان كريم عبد العزيز.