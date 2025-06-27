مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها زينة: من أجمل لحظات حياتي

احتفلت الفنانة مي فاروق بتخرج ابنتها زينة من المرحلة الثانوية، معبرة عن سعادتها الكبيرة وفخرها بما اعتبرته واحدًا من أعظم إنجازاتها كأم.

ونشرت مي مجموعة من الصور التي تجمعها بابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، وعلّقت قائلة:

"يمكن يكون ده من أحلى أيام عمري، وكمان أحلى لحظة فيه... كنت مستنيا اليوم ده من أول يوم مدرسة لزينة. ومعاكم يا أهلي وحبايبي، لازم أشارككم الفرحة."

وأكدت مي في رسالتها أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لسنوات من العطاء، والحب، والدعم، مشيرة إلى أن انتقال زينة إلى مرحلة الجامعة يُعد نجاحًا كبيرًا في رحلتها كأم، رغم شعورها أحيانًا بالتقصير أو الفشل في بعض المواقف التربوية، إلا أن هذه اللحظة أعادت لها كل المعاني الجميلة.



يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، و الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.