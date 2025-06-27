مصر تؤكد ريادتها الإقليمية والدولية.. الأحزاب والنواب يسلطون الضوء على الإنجاز الدبلوماسي برئاسة برلمان المتوسط.. ويؤكدون: صوت مسؤول في لحظة فارقة

بعد تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي:

المصريين الأحرار: يبرز مكانتها الإقليمية والعالمية

التجمع: إنجاز دبلوماسي مشرف

برلمانية المصري الديمقراطي: فرصة لإنهاء الموقف الإقليمي المتأزم

مصر الحديثة: القاهرة تقود برلمان المتوسط بصوت مسؤول قادر على صنع الفارق

فريدة الشوباشي: مصر تعزز حضورها الإقليمي ودورها لإرساء السلام

نائب: رئاسة البرلمان الأورومتوسطي تنتقل إلى القاهرة في لحظة فارقة

تسلم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري، ضمن أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية، والتي عُقدت في إسبانيا.

تلك الخطوة لاقت إشادات واسعة من قبل قيادات الأحزاب والبرلمان المصري، والذين اعتبروها إنجازًا دبلوماسيًا جديدًا لمصر، يُكرس مكانتها كصوت مسؤول قادر على قيادة الحوار الإقليمي والدولي في ظل التعقيدات الراهنة التي يشهدها العالم.

وشددوا على أن قيادة مصر للبرلمان الأورومتوسطي؛ يعزز من فرصها في دعم الاستقرار وإرساء السلام، وتكريس التعاون المشترك بين ضفتي المتوسط.

بداية.. أكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عضو مجلس الشيوخ، أن تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، يبرز مكانة مصر والجمهورية الجديدة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وقال "خليل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هذه الخطوة لها تأثير وانعكاسات كبيرة، حيث يمر العالم والإقليم بمتغيرات كبيرة وأوروبا لاعب رئيسي، مشددًا على أن رئاسة مصر للبرلمان الأورومتوسطي سيكون له دوره في تبني الرؤية المصرية دوليا.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، سينتج عنه حالة فعالة وتوضيح لصوت مصر خارجيًا، وهو جزء مهم للغاية في ضوء الاضطرابات والصراعات الدائرة الآن.

ونوه خليل بأن مصر ستستغل هذا المنصب؛ لتعزيز وجودها وحضورها الإقليمي، وتفعيل دور البرلمان الأورومتوسطي.

وأشار إلى أنه إلى جانب الشق السياسي، فإنه يمكن الاستفادة من موقع مصر كرئيس للبرلمان الأورمتوسطي من الناحية الاقتصادية، من خلال تسويق جيد للاستثمار، وترويج للقطاعات الاستثمارية في مصر، والفرص التي تتيحها الدولة المصرية، وما تمتلكه من مقومات متفردة وحوافز استثنائية.

من جهته، تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالتهنئة لمصر على تسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، كما تقدم بالتهنئة للنائب محمد أبو العينين "ممثل مصر" في رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط.

وقال "المغاوري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من دواعي الفخر أن تحتل مصر هذه المكانة المرموقة والذي يأتي نتيجة للجهد المتواصل لمن يمثل مصر وهو النائب محمد أبو العينين، مضيفًا: "أقدم التهنئة للنائب المتمكن، الوطني، الغيور على حق بلاده النائب محمد أبو العينين".

وشدد رئيس برلمانية حزب التجمع، على أن تسلم أبو العينين رسميا رئاسة البرلمان الأورومتوسطي؛ تتويج لجهوده وأداءه المتميز بين نواب البرلمان الأوروبي، وهو جهة مشرفة لمصر.

في سياق متصل، قال النائب عاطف المغاوري، إن هناك العديد من الملفات التي من المهم أن تتصدر أعمال البرلمان الأوروبي خلال رئاسة مصر للبرلمان الأورومتوسطي، وفي مقدمتها كيفية استعادة الحق الفلسطيني والسعي لزيادة عدد الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين.

وأضاف النائب: "علينا أن نتذكر المواجهة التي حصلت بين النائب محمد أبو العينين ومندوب إسرائيل في البرلمان الأورومتوسطي، وهي مواجهة كاشفة لما يمثله الكيان من زعزعة للأمن والاستقرار وأنه مصدر كل عدوان في المنطقة".

ونوه بأن البرلمان الأورومتوسطي سيكون أمامه تحدٍّ لمواجهة حالة اللاسلم التي تشهدها المنطقة والإقليم من صراعات كبيرة، تقودها إسرائيل بدعم أمريكي.

بدوره، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تسلم مصر لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي، يعبر عن قوتها على المستوى الدولي، مضيفًا: "أمر مهم أن يكون التواجد المصري ليس تمثيلا تشريفيا، بل تمثيلا قويا وفعالا يعزز تواجدها الإقليمي والدولي".

وقال "منصور" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن توقيت تسلم مصر لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي، يأتي في ظل واقع مؤلم يعيشه العالم، وموقف دولي متأزم يحتاج إلى إعادة نظر؛ لعودة الأمور إلى مسارها التشاركي، والتعايش السلمي بين الشعوب، وهو ما سيكون أولوية لدى مصر في رئاستها للبرلمان الأورومتوسطي.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن العالم يعيش حالة من الصراع والعدوان الذي تقوم به بعض الدول مثل إسرائيل، والذي يحتاج إلى مواصلة الحشد الدولي؛ لمحاربته، فضلا عن تعزيز دور مصر في اعتراف الدول- وخاصة الأوروبية- بالدولة الفلسطينية.

ولفت النائب إيهاب منصور، إلى أن رئاسة مصر للبرلمان الأورومتوسطي، تعد فرصة جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول البرلمان، وفتح آفاق جديدة معها في القطاعات الاستثمارية المختلفة.

وقال النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي يمثل خطوة مهمة ونجاحًا كبيرًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية على الساحة الخارجية، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم والمنطقة.

النائب محمد أبو العينين خلال تسلم رئاسة برلمان المتوسط

وأوضح هلال، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن أهمية هذه الخطوة تنبع من حساسية الظرف الإقليمي والدولي، الذي يشهد تحديات غير تقليدية أبرزها أزمة تغير المناخ، وأزمة الطاقة، والأمن الغذائي، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب إبادة وانتهاكات جسيمة لكل المواثيق الإنسانية.

وأضاف رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، أن قيادة مصر للبرلمان الأورومتوسطي، تأتي أيضًا في وقت يشهد تصاعدًا في حدة الصراعات المسلحة، والاعتداءات غير المبررة في المنطقة، مثل الحرب بين إسرائيل وإيران، وهو ما يتطلب دورًا فاعلًا، وبرلمانًا يقوده صوت مسؤول قادر على إدارة الحوار وطرح المبادرات البناءة.

وأعرب النائب هشام هلال عن ثقته في قدرة النائب محمد أبو العينين، رئيس البرلمان الأورومتوسطي حاليًا، على إدارة الملفات الشائكة المطروحة، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعزز من مكانة مصر، وتُرسّخ لمبادئ الحوار والتعاون في منطقة المتوسط.

النائب محمد أبو العينين خلال تسلم رئاسة برلمان المتوسط

من جهتها.. قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، يعكس الثقة الكاملة في مصر من كل المشاركين في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وأضافت “الشوباشي”ـ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"ـ أن مصر تكتسب أرضية جديدة في ثقة العالم يوما تلو الآخر، وأصبحت مثالًا يُقتدى به لغيرها من الدول، قائلة: "الدول أصبحت تنظر إلى موقف مصر وتحذو حذوه، وموقفها تجاه غزة خير مثال لذلك".

وأشارت النائبة إلى أن رئاسة البرلمان الأورومتوسطي، تأتي كخطوة ضمن خطوات تتخذها مصر لاستعادة مكانتها الإقليمية، وتعزيز دورها لإرساء السلام وإنهاء الاقتتال الذي يعيشه العالم.

من جهته.. أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة البرلمان الأورومتوسطي يمثل خطوة بالغة الأهمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري، لا سيما في ظل التحديات غير التقليدية التي تواجهها المنطقة والعالم.

وقال إدريس، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن هذا الإنجاز يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية البرلمانية المصرية، ويعزز من حضور مصر الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تثبت قدرتها على القيادة في اللحظات الفارقة.

النائب محمد أبو العينين خلال تسلم رئاسة برلمان المتوسط

وأضاف أن تولي مصر هذه المسؤولية في هذا التوقيت الدقيق؛ يُعزز من فرص التعاون والتفاهم بين شعوب ضفتي المتوسط، ويمنح القاهرة منصة أكبر لطرح رؤيتها بشأن قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ.

ولفت إلى أن البرلمان الأورومتوسطي يُعد منبرًا مهمًا لتعزيز الحوار بين الشمال والجنوب، ومصر ستكون قادرة على الدفع بجدول أعمال يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار والتنمية.

واختتم النائب أحمد إدريس، تصريحاته، بالتأكيد أن مجلس النواب المصري لن يدخر جهدًا في دعم هذه الرئاسة بكل ما تملكه المؤسسة التشريعية من خبرات وعلاقات وشراكات ممتدة.