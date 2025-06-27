تحالف الأحزاب ينعى شهيدات لقمة العيش بالمنوفية.. ويطالب بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة

نعى تحالف الأحزاب المصرية، بخالص الحزن والأسى، شهيدات لقمة العيش اللاتي لقين مصرعهن إزاء حادث مأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 سيدة من العاملات الزراعيات أثناء توجههن لأداء عملهن بإحدى المزارع، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا.

وقدم تحالف الأحزاب المصرية، في بيان، خالص العزاء لأسرهن، معبرًا عن حزنه العميق لرحيلهن وهن في ريعان شبابهن من زهراوات مصر الغاليات، اللاتي حرصن على دعم أسرهن وخوض غمار العمل والحصول على اللقمة الحلال.

وقال التحالف، في بيانه، إن هذا الحادث المروع يفتح المجال قدمًا لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة، الذين يعملون في ظروف حياتية صعبة ودون حماية اجتماعية كافية وبأرقام زهيدة، وضرورة توفير مظلة حماية اجتماعية لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الطارئة في حالتي المرض والوفاة، وضمان بيئة عمل آمنة ولا ئقة بهم، ولاسيما النساء العاملات التي تدفع ظروفهن للعمل تحت أي ظرف سبيلًا لتوفير ما يدعم أسرهم ويعزز من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

واختتم البيان، بالدعاء لله العلي القدير، أن يتغمد فقيدات الوطن، بفيض رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر على هذا الفقدان المرير والفراق الصعب.