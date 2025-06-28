المرض يُلاحق أفضل لاعبة في العالم قبل يورو 2025

قال مدرب المنتخب الإسباني للسيدات، مونتسي تومي، إن لاعبة خط الوسط أيتانا بونماتي، الحائزة على جائزة الكرة الذهبية للعامين الماضيين، نُقلت إلى المستشفى بسبب التهاب السحايا الفيروسي قبل أقل من أسبوع من انطلاق مشوار إسبانيا في بطولة يورو 2025 للسيدات.



غابت اللاعبة البالغة من العمر 27 عامًا عن فوز إسبانيا 3-1 على اليابان في مباراة ودية، حيث واصلت إسبانيا استعداداتها لمباراتها الأولى في المجموعة الثانية ضد البرتغال في 3 يوليو.



نشرت بونماتي صورة لها وهي تُشاهد المباراة من سريرها في المستشفى عبر قصة على انستجرام.



قال تومي للصحفيين بعد الفوز في ليجانيس: "يقول الأطباء إن الوضع تحت السيطرة. الحديث عن التهاب السحايا قد يكون مخيفًا، لكنه تحت السيطرة".



سيتم قبول أيتانا، ولا توجد مواعيد نهائية حتى الآن لمعرفة مدة غيابها.



سجّلت بونماتي، لاعبة برشلونة، والفائزة أيضًا بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعامي 2023 و2024، 30 هدفًا لإسبانيا في 78 مباراة، ولعبت دورًا محوريًا في فوز المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات عام 2023 ودوري الأمم الأوروبية للسيدات العام الماضي.

وأضاف تومي: "أيتانا لاعبة مهمة للغاية بالنسبة لنا. سننتظر عودتها قدر الإمكان".



ولم يسبق لإسبانيا، التي تضم أيضًا بلجيكا وإيطاليا في مجموعتها، الوصول إلى نهائي البطولة القارية، حيث وصلت إلى نصف النهائي مرة واحدة فقط عام 1997.