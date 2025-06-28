جيوفاني إلبر يحذر بايرن ميونخ من موقعة فلامينجو في كأس العالم للأندية

وجه البرازيلي جيوفاني إلبر، النجم السابق لنادي بايرن ميونخ، تحذيرًا للاعبي الفريق البافاري من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام فلامينجو البرازيلي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وفي تصريحات نقلتها بوابة "تي-أونلاين" الألمانية، السبت، قال إلبر: "المباراة ستكون صعبة للغاية، لأن الفرق البرازيلية تأخذ هذه البطولة بجدية تامة في كأس العالم للأندية تمثل أهمية كبرى لهم، وهم يريدون إثبات قدرتهم على منافسة كبار أوروبا."

وتابع اللاعب الدولي السابق: "فينسنت كومباني وجهازه الفني يعلمون تمامًا ما ينتظرهم.. فلامينجو قدم أداءً مذهلًا أمام تشيلسي، وكل شيء تقريبًا كان يسير لصالحهم في تلك المباراة."

ورغم إشادته بفلامينجو، أكد إلبر ثقته في قدرة بايرن على تجاوز العقبة البرازيلية، مضيفًا: "فلامينجو فريق قوي، هذا لا شك فيه، لكن بايرن يملك الأفضلية من حيث جودة وقوة التشكيلة والعمق الفني."

يُذكر أن إلبر سبق له تمثيل بايرن ميونخ في 266 مباراة سجل خلالها 139 هدفًا، وتوج مع الفريق بـأربعة ألقاب للدوري الألماني ولقب دوري أبطال أوروبا، ويُعد من أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص النادي في الألفية الجديدة.