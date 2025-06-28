أستاذ نقل: الحمولات الزائدة للنقل الثقيل تقلل من عمر الطرق

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، على حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية والذي راح ضحيته 19 فتاة من قرية واحدة .

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطريق تم بناؤه برقابة فنية عالية ومعايير مطابقة للمواصفات.

ولفت أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إلى أن هناك شيء موجود في مصر فقط وهو الحمولات الزائدة للنقل الثقيل.

وأكد أن هناك طرق مصممة لحمولة 70 طنا، ولكن تبين وجود سيارات تمر عليها بحمولة 180 طنا وهذا من شأنه أن يقلل عمر الطريق وينتج عنه مشاكل فنية للطريق.

وأردف أن كل نوع رصف له قدرة للتحمل، والدولة لجأت لحلول مرحلية وهي الرصف الخرساني لأنه فائق القدرة، قادر على حمل الحملات الثقيلة غير المنصوص عليها في الأكواد.

واختتم الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، أن القانون المصري يجرم الحمولات الزائدة ولكن لا يوجد بديل، ولذا الدولة عملت على الرصف الخرساني وفصل النقل في طرق خاصة.