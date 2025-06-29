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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الغربية تمضي قدمًا في تطوير المحاور الخدمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع رصف طريق “سكة الوسط”، الواقع أمام مستشفى محلة مرحوم، والمتفرع من طريق (43) طنطا/بسيون، والذي يُعد من المحاور الحيوية المؤدية إلى المستشفى، ويرتبط بطريق جسر ترعة البتانونية.

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءة المرافق الخدمية بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

ويمتد الطريق بطول نحو 1200 متر، ويُنفذ ضمن خطة متكاملة تشمل أيضًا تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، بما يُسهم في تحسين البيئة العمرانية المحيطة، ورفع كفاءة شبكة الطرق، وذلك بالتكامل مع أعمال مشروع كورنيش القاصد (محور محلة منوف)، الذي يُمثل أحد أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

دعم الأسر والعائلات 

في هذا السياق، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشروع يُمثل إضافة حيوية لشبكة الطرق الداخلية بمركز طنطا، ويساهم في تسهيل حركة الوصول إلى مستشفى محلة مرحوم التخصصي، والذي يُعد من أهم الصروح الطبية بالمحافظة.

وقال إن تطوير هذا الطريق يضمن وصولاً أسرع للحالات الطارئة، ويُخفف من الضغط المروري على المحاور المجاورة.

خدمة 300 ألف نسمه 

وأوضح المحافظ أن الطريق يخدم كتلة سكانية كبيرة تتجاوز 300 ألف نسمة من أهالي قرية محلة مرحوم والقرى المجاورة مثل شوبر، نواج، وميت السودان.

وأكد أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة خدمية متطورة وآمنة، تستجيب للاحتياجات اليومية بشكل فعّال وسريع.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد المحافظ على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية، لا سيما تلك المرتبطة بالمنشآت الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر في تنفيذ المشروعات الجارية على أعلى مستوى من الكفاءة، وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يتماشى مع توجيهات الدولة في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات المحلية.

محافظ الغربية اخبار تحسبن خدمات حل مشكلات المواطنين مشروعات زفتي

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