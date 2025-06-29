أعراض نقص الفيتامينات والمعادن

نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم يمكن أن يؤدي إلى أعراض متنوعة حسب نوع العنصر الناقص. إليك أهم الأعراض المرتبطة بنقص كل من الفيتامينات والمعادن الأساسية:



- أعراض نقص الفيتامينات:

1. فيتامين D

تعب عام وآلام في العظام والعضلات

تقلب المزاج أو الاكتئاب

ضعف المناعة وكثرة العدوى

تساقط الشعر



2. فيتامين B12

تنميل في الأطراف

ضعف الذاكرة والتركيز

فقر دم وشحوب الوجه

إرهاق شديد

تقلبات مزاجية



3. فيتامين C

ضعف التئام الجروح

نزيف اللثة

بشرة باهتة وجافة

ضعف مناعة



4. فيتامين A

ضعف الرؤية الليلية

جفاف العينين والجلد

تأخر في النمو عند الأطفال



5. فيتامين B1 (الثيامين)

فقدان الشهية

ضعف العضلات

مشاكل في القلب والجهاز العصبي



6. فيتامين E

مشاكل في التوازن والتنسيق

ضعف في العضلات

مشاكل في الرؤية

- أعراض نقص المعادن:

1. الحديد

إرهاق شديد

شحوب الجلد

ضيق التنفس عند بذل مجهود

تساقط الشعر

دوخة وصداع



2. الزنك

بطء التئام الجروح

ضعف في حاسة التذوق والشم

تساقط الشعر

ظهور بقع بيضاء على الأظافر



3. الكالسيوم

تشنجات عضلية

هشاشة العظام

تنميل أو وخز في الأطراف

تسوس الأسنان



4. المغنيسيوم

تشنجات عضلية

اضطرابات في النوم

قلق واكتئاب

ضعف في العضلات



5. البوتاسيوم

ضعف عام

اضطراب في ضربات القلب

تقلصات عضلية

إمساك



6. اليود

تضخم الغدة الدرقية (الدرق)

زيادة الوزن غير المبررة

جفاف الجلد وبرود الأطراف

- ملاحظة:

الأعراض قد تتداخل، ويمكن أن تكون ناتجة عن أكثر من نقص، لذا الأفضل إجراء فحص دم شامل إذا لاحظت أي من هذه الأعراض باستمرار، واستشارة الطبيب.

المصدر health line