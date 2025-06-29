القبض على المتهم بإنهاء حياة شاب خلال مشاجرة في الخليفة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بقتل شاب بعدما سدد له طعنة في القلب خلال مشاجرة بمنطقة الخليفة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة الخليفة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال جثة شاب به طعنة في القلب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة نشوب مشاجرة بين شاب وآخر بسبب خلافات بينهما قام على اثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.