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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد طلاقها.. عبير صبري: تزوجت بدون مهر ولا مؤخر صداق

عبير صبري
عبير صبري
أحمد إبراهيم

أعلنت النجمة المصرية عبير صبري طلاقها من زوجها الدكتور أيمن البياع بعد زواج استمر لما يقرب من سبع سنوات.  

وبعد إعلان الخبر انتشر لقاء سابق أجراه نزار الفارس مع عبير صبري كانت قد تحدث خلاله عن تفاصيل عقد زواجها 

المفاجأة أن عبير أكدت أنها تزوجت بدون مهر وبدون مؤخر صداق 

وقالت عبير: عند الانفصال لا يهم المال فلو كنت في حالة حزن ووصلت للطلاق فلا أهمية للمال في تلك اللحظة لذا لم اقم بكتابة مؤخر صداق.

تصريحات عبير أثارت استغراب نزار الفارس ولكنها أكدت أن الأمر لا يعني الجمهور في شئ وأن حياتها الخاصة وطريقة إدارتها تخصها وحدها.

و كتبت عبير صبري عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، “اعلن انفصالي عن زوجي بعد ٧ سنوات من الزواج والعشرة الطيبة وتم الإنفصال بكل هدوء وتفاهم .. اتمني لكل منا التوفيق والنجاح فى حياته القادمة ”.

واختتمت قائلة: “محبتكم دائما مصدر امان لى وقوة”.

زواج عبير صبري وايمن البياع

وتزوجت عبير صبري من أيمن البياع فى يوليو ٢٠١٨ وأقيم عقد القران بالسفارة المصرية بدبي، واقتصر الحضور على الأقارب والأهل.

كانت عبير صبري تحدثت عن نسبة التفاهم المرتفعة بينها وبين زوجها أيمن البياع فى تصريحات تلفزيونية. 

وقالت عبير صبري :" نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

واكملت عبير صبري:" زوجي شقي أكتر مني ومع مرور الوقت بدأ يتحلى بالعديد من صفاتي الهادئة ، ونسبة التفاهم بيننا تتخطى الـ 80 %".

ولفتت عبير صبري:" انا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن احكي له عن أعمالي الفنية، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني ".

عبير صبري فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥

وشاركت الفنانة عبير صبري فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل الحلانجي .

وتدور أحداث مسلسل "الحلانجي" حول شخصية "طه" محمد رجب، وهو رجل ذكي اجتماعيًا يتمتع بقدرة استثنائية على التلاعب بالمواقف والتعامل مع المشاعر، ويتمكن من استخدام الحيل والدهاء للخروج من الأزمات التي يواجهها، دون أن يكون شريرًا بالفطرة.

أبطال مسلسل الحلانجي

يشارك في بطولة المسلسل: محمد رجب، عبير صبري، أيتن عامر، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، مفيد عاشور، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام. 

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