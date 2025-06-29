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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | سعر شيفروليه كورفيت بـ الإمارات .. نيسان باترول NISMO موديل 2026

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يوجد داخل سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون السعوديين في شرائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول NISMO موديل 2026، وتنتمي باترول NISMO لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تعتبر شيفروليه كورفيت واحدة من أقوى السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية عالية الأداء، والتي تمنحها الأفضلية من ناحية التسارع والانطلاق، فضلًا عن تصميمها الرياضي من فئة السوبر كار الخارقة، والتجهيزات الداخلية والخارجية .

هيونداي فيرنا سيارات SUV مستعملة جيتور تى 2 جيلي اوكافانجو 2025 نيسان باترول NISMO موديل 2026 سعر شيفروليه كورفيت شيفروليه كورفيت

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