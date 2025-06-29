إنترفيو لأهالي الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة .. استشارى يوضح

كشفت الدكتورة علا الأنصاري، استشاري تميز تعليمي، تفاصيل إنترفيو لأهالي الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة، موضحة أن المدرسة باتت شريكة للأهل في عملية التنشئة والتربية.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، مقدم برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من حق المدرسة معرفة شريكها الجديد في تربية الطالب الذي يريد الالتحاق بها وهل مناسب لما تقدمه أم لا.

ولفتت إلى أن عمل إنترفيو للطلاب والأسر مفيد للطلاب والمفترض أن يكون تقييم وليس إنترفيو، وعلى القائمين عليه في المدرسة إعداد تقرير عن حالة الطالب، موضحة أن المدرسة تريد معرفة مهارات التواصل والفضول عند الطالب.

وتابعت الدكتورة علا الأنصاري، استشاري تميز تعليمي، قائلة أن هناك برنامج يعلمه بعض الآباء والأمهات لأطفالهم منذ أن يكون عمره 3 شهور تتضمن في عرض صور والحديث معه عن سلوكيات مطلوبة في شخصيته.