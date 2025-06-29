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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع محمد السيد ..تفاصيل

محمد السيد
محمد السيد
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تقديم إدارة نادى الزمالك عرضا للاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد السيد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يقدم عرضا لمحمد السيد خلال أيام لتجديد التعاقد معه".

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، عن الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن التصويت بمجلس الإدارة على اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأكد حسام المندوه، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت، أن ما قيل بشأن رفض 11 عضوا من مجلس إدارة الزمالك استمرار شيكابالا أمر غير صحيح نهائيا، ولم يحدث أي تصويت بشأنه لأن شيكابالا جزء لا يتجزأ من تاريخ النادي وهو العنصر الأساسي في اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار أو الاعتزال، فنحن نقدر أساطيرنا.

وينتهي عقد شيكابالا مع نادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ومنح مسئولو النادي حرية الرأي للاعب من أجل الاعتزال أو الاستمرار في الموسم المقبل.

الإعلامي أحمد حسن محمد السيد الزمالك عرضا التعاقد شيكابالا

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