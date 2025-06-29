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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خامنئي: ترامب كالعادة يبالغ في تهويل ما حدث ولم ينجزوا شيئا

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني
منار عبد العظيم

 أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن خامنئي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كالعادة يبالغ في تهويل ما حدث ولم ينجزوا شيئا وهذا محاولة لإخفاء الحقيقة

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقيام "بتهويل غير مألوف" بشأن الهجوم على المواقع النووية في إيران، مؤكدا أن الهجوم لم يسفر عن "إنجاز شيء مهم".

وأوضح خامنئي خلال تصريحات صحفية بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نشر نصها الإعلام المحلي اليوم "لقد هاجموا مراكزنا النووية - وهذا بحد ذاته يستوجب المتابعة القضائية المستقلة أمام المحاكم الدولية - إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز شيء مهم".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "قام بتهويل غير مألوف لما حدث، واتّضح أنهم بحاجة لهذا التهويل، كل من سمع تلك التصريحات أدرك أن خلفها حقيقة مختلفة تماماً".

وتابع:"لم يتمكنوا من فعل شيء، ولم يحققوا أهدافهم، ولجأوا إلى التهويل لإخفاء الحقيقة وإبقائها طي الكتمان"، مشيراً إلى  "أن النظام الأمريكي دخل الحرب بشكل مباشر لأنه شعر أنه إن لم يتدخل فإن الكيان الصهيوني سيُباد كلياً، دخل الحرب لإنقاذه، لكنه لم يحقق أي إنجاز يُذكر من هذه الحرب".

واعتبر أن بلاده "خرجت منتصرة، وردّت بالمقابل على أمريكا بصفعة قاسية، فقد استهدفت واحدة من أهم قواعد أمريكا في المنطقة، قاعدة العديد، وألحقت بها أضراراً".\

كما اتهم خامنئي واشنطن بالسعي إلى "التهوين" من الهجوم على القاعدة، قائلا "اللافت أن أولئك الذين ضخموا الأحداث السابقة، سعوا هنا إلى التهوين والإدعاء بأنه لم يحدث شيء، بينما الواقع أن حادثة كبيرة قد وقعت".

وأكد  المرشد الأعلى "أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من الوصول إلى المراكز الأمريكية المهمة في المنطقة، وتقوم باتخاذ إجراء ضدها متى شاءت، فهذه ليست حادثة بسيطة، بل واقعة كبرى، ويمكن تكرارها في المستقبل".
 

قناة القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشد الإيراني المواقع النووية إسرائيل

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