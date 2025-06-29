فاروق فلوكس: "الزمن وأنا" كتاب يوثق رحلتي الفنية والعاطفية

أعلن الفنان القدير فاروق فلوكس عن استعداده لإصدار كتاب جديد يحمل عنوان “الزمن وأنا”، يتناول فيه سيرته الذاتية، بما تحمله من محطات فنية وتجارب إنسانية وشخصية.

قال فلوكس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، إن الكتاب يروي تفاصيل رحلته منذ البدايات، مرورًا بعلاقاته بزملاء الزمن الجميل مثل فؤاد المهندس، وصولًا إلى الجوانب العاطفية في حياته.

أشار إلى أن العمل لا يقتصر على الجانب المهني فقط، بل يتضمن أيضًا قصصًا رومانسية وتجارب إنسانية شكلت جزءًا من شخصيته ومسيرته.