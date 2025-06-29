الأعظم في تاريخ البشرية.. أحمد موسى يحتفل بذكرى 30 يونيو في حلقة خاصة| غدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه سيحتفل غدا الإثنين، في حلقة خاصة من برنامج على مسئوليتي، بذكرى أعظم ثورة في تاريخ البشرية، ومرور 12 عاما على ثورة 30 يونيو 2013.

وأضاف، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان حكم إرهابي فاشي يحكم ويصدر ميليشياته لتهديد الشعب المصري.

وأكد موسى: هذه الأيام لا تنسى؛ لأنه مكانش هيكون في بلد، والناس دول كان هيقتلوك على الهواء، ومحمد مرسي كان بيهدد على الهواء، كان حاكم فاشي إخواني بيهدد الشعب ويقول: “أنا وإلا” ويرفع صباعه، ولما قال “لبيك سوريا”، ولما جاب قتلة الرئيس السادات في ستاد القاهرة.

واختتم الإعلامي أحمد موسى: لما نزلنا للميادين ضد الجماعة الإرهابية الإخوانية المتآمرة؛ كان حماية لديننا وبلادنا وقعدنا للصبح على الهواء.