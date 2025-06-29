قيادى بـ"المؤتمر": 30 يونيو لحظة تأسيس للوعي السياسي وإدراك لمعنى الدولة

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لشؤون التنظيم بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول محورية في تاريخ الدولة المصرية، ليس فقط من حيث استعادة مؤسساتها وإنقاذها من الانهيار، وإنما باعتبارها لحظة تأسيس حقيقية لوعي سياسي جديد، بات فيه المواطن أكثر إدراكًا لمعنى الدولة، وأكثر وعيًا بخطورة تهديدها.

وقال "أمان" في تصريحات له، إن ما جرى في 30 يونيو كشف عن عمق الشعور الجمعي بالمخاطر الوجودية التي كانت تحيط بمصر، وأثبت أن الشعب امتلك من الوعي ما مكّنه من حماية دولته والحيلولة دون سقوطها في فخ الفوضى، مضيفًا أن هذا الإدراك لم يكن انفعالًا لحظيًا، بل تطور لمرحلة ناضجة من الوعي العام.

وأوضح الأمين المساعد لشؤون التنظيم بالقاهرة ، أن التحدي الحقيقي لم يكن في إنهاء حكم الجماعة الإرهابية فقط، بل في بناء دولة تمتلك مناعة سياسية ومجتمعية تقيها من محاولات التفكيك أو الاستقطاب، مشددًا على أن هذه المهمة تقع اليوم على عاتق القوى السياسية والكوادر الشابة، من خلال أدوات حديثة في التوعية، والتأهيل، والحوار المباشر مع المواطنين.

وأشار المهندس هيثم أمان إلى أن الحفاظ على الدولة، بات التزامًا وطنيًا لكل من ينتمي إلى حياة سياسية جادة، مؤكدًا أن الوعي لم يعد ترفًا ولا شعارًا يُرفع في المناسبات، وإنما صار شرطًا أساسيًا لبقاء الدولة واستقرارها، في عالم باتت تُخاض فيه الحروب عبر الشاشات والمنصات.